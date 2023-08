PS5, il bundle con Marvel's Spider-Man 2 è disponibile su Amazon in preorder

La Limited Edition di PS5 in bundle con Marvel's Spider-Man 2 è disponibile in preorder su Amazon al prezzo di 659,99€: un'ottima occasione per prenotare la console Sony in questa versione personalizzata, che include un codice digitale per scaricare il gioco al day one. Annunciata alcuni giorni fa, la Limited Edition di PS5 vanta un design modificato per riprendere l'estetica del secondo capitolo della serie targata Insomniac Games, con le vele rosse ma pericolosamente ricoperte da un nero simbionte e il controller DualSense con la medesima fantasia.

Proprio le cover per PS5 griffate Marvel's Spider-Man 2 sono in vendita a prezzi folli dai bagarini, che stanno cercando di approfittare dell'edizione limitata per lucrare su di un prodotto che senz'altro tante persone vorrebbero acquistare.