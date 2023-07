Marvel's Spider-Man 2, le cover per PS5 sono già a prezzi folli tramite i bagarini

Come potete vedere negli esempi riportati dall'analista Mat Piscatella, le cover di PS5 a tema Marvel's Spider-Man 2 sono ora in vendita a cifre tra i 170 e 200 dollari. A queste però vanno sommate anche le cifre di spedizione, il che porta il tutto anche fino a 230 dollari .

Sony ha reso disponibili i preordini della PS5 a tema Marvel's Spider-Man 2 e dei relativi accessori, ovvero il controller DualSense e le cover . Ovviamente molti sono interessati ad acquistarle e, per quanto riguarda le cover, i bagarini sono già pronti a cercare di fare in bel profitto rivendendole a prezzi folli.

Il vero costo della cover di Marvel's Spider-Man 2

Il lato del lettore ottico della cover di PS5

Bisogna ricordare che il prezzo ufficiale delle cover è 64.99€. Questo significa che i bagarini stanno cercando di posizionare tale prodotto al triplo del prezzo originale. Non è sorprendente, ovviamente, ma questo non significa che sia qualcosa di accettabile.

Purtroppo, spesso i bagarini riescono a vendere i prodotti, visto che le scorte sono molto limitate e probabilmente accadrà lo stesso in questo caso. Speriamo però che la maggior parte degli appassionati non sia costretta a rinunciare all'acquisto per colpa dei disonesti.

Per il momento, comunque, il controller DualSense a tema Marvel's Spider-Man 2 è ancora disponibile su Amazon Italia.