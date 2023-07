Controller DualSense PS5 di Marvel's Spider-Man 2 in preordine su Amazon Italia: prezzo e data

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine del controller DualSense di PS5 in versione Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition. Il prezzo è 79.99€ e la data di uscita è il 1 settembre 2023. Potete trovare anche la pagina prodotto della cover per PS5 di Marvel's Spider-Man 2, anche se al momento è segnalata come Non Disponibile da Amazon. Potete trovare il controller a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di un preordine a prezzo minimo garantito. Questo significa che si pagherà il prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto di Amazon tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione: non è necessario rifare l'ordine in caso di cambi di sconti. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller DualSense per PS5 a tema Marvel's Spider-Man 2 è un normale controller per PlayStation 5 senza funzioni aggiuntive: l'unica differenza è legata all'estetica che si rifa al gioco di Insomniac Games.