Intel Arc A580, nuovi benchmark trapelano in rete: imminente il lancio sul mercato?

Seppure sia stata presentata ormai da un anno, la scheda video Intel Arc A580 non ha mai debuttato sul mercato, lasciando un vuoto nella linea A di Intel. Di questa GPU conoscemo bene le specifiche tecniche ed è apparsa più volte in test di benchmark, ma non vi è tuttora una data di uscita ufficiale. Forse però, ora è il momento giusto e Intel Arc A580 potrebbe finalmente vedere la luce; dopo mesi di silenzio, la GPU di Intel è spuntata nuovamente fuori in alcuni test con tanto di performance, un dato che potrebbe suggerire un rilascio piuttosto ravvicinato, andando ad aggiungersi alle Arc 3 e Arc 7 già in commercio.

Specifiche e test I benchmark trapelati online della Intel Arc A580 Dall'evento di presentazione di Intel delle proprie schede grafiche sappiamo che la Arc A580 presenterà 24 Xe-Core (3072 ALU) con velocità di clock a 1700 MHz, sarà equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6 su un'interfaccia bus a 256 bit e 512 Gbps di larghezza di banda complessiva. Il tutto può essere riassunto, in termini di prestazioni, ad una potenza equiparabile alla GeForce RTX 3060 di NVIDIA. I benchmark trapelati online riguardano un test su Ashes of the Singularity, con una CPU Intel non specificata, di cui si menzionano solamente i 16 core, il che indica che il processore potrebbe essere di dodicesima o di tredicesima generazione; le impostazioni grafiche, infine, indicano un preset a 1080p con API Vulkan. Con questa impostazione la Intel Arc A580 ha raggiunto i 95 FPS, un risultato che la mette allo stesso livello della GeForce RTX 3060 di NVIDIA che ne registra 96.

Scelta ragionata? Una panoramica della gamma A delle GPU Intel I risultati di questi test affermano che questa scheda grafica assente all'appello da ormai un anno può essere una GPU piuttosto valida, e potrebbe entrare in diretta concorrenza con le GeForce di NVIDIA grazie ad un prezzo presumibilmente più basso. Basti pensare che la Intel Arc A750 ha un nuovo MSRP ufficiale fissato sui 249 dollari americani, e trattandosi di una scheda dalle prestazioni inferiori, la Arc A580 potrebbe piazzarsi sul mercato con un prezzo che oscilla tra i 179 ed i 199 dollari. Di contro però vi è una situazione sul mercato che non gioverebbe alla Arc A580, in quanto la sorella maggiore sopra citata è acquistabile al momento a 150 dollari in Giappone ed a 179 dollari negli Stati Uniti per via di promozioni e ribassi vari praticati dai rivenditori. Uscire adesso in commercio è quindi molto sconsigliato, dato che la Arc A750 al momento viene venduta con lo stesso cartellino che potrebbe avere la Arc A580, e questa potrebbe essere la ragione principale per questo ritardo.