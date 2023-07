Pikmin 4 parte alla grande in Giappone e supera le vendite accumulate in un mese da Final Fantasy 16

Tramite Famitsu abbiamo modo di vedere le classifiche di vendita più recenti dei giochi e delle console su suolo nipponico. In Giappone domina come sempre Switch, con Pikmin 4 in cima alla Top 10. Vediamo i giochi più venduti in formato fisico dal 17 al 23 luglio 2023 (il secondo valore è il numero totale di unità vendute al 23 luglio):

[NSW] Pikmin 4 - 401.853 / Nuovo [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 15.616 / 1.775.035 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 10.749 / 5.385.022 [NSW] Nobunaga's Ambition: Awakening - 10.633 / Nuovo [PS4] Nobunaga's Ambition: Awakening - 10.434 / Nuovo [NSW] Minecraft - 7.512 / 3.200.000 [NSW] Splatoon 3 - 6.337 / 4.066.350 [NSW] Nintendo Switch Sports - 5.784 / 1.131.645 [PS5] Final Fantasy XVI - 4.904 / 401.376 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4.844 / 5.239.500

Come potete vedere, Pikmin 4 è subito partito alla grande, con oltre 401.000 unità vendute, in pratica superando tutte le vendite di Final Fantasy 16 accumulate in un mese. Ovviamente Switch è una console di maggior successo in Giappone rispetto a PS5, quindi è chiaro che un confronto diretto di questo tipo non ha grande utilità. L'unico nuovo gioco venduto in formato non-Switch è Nobunaga's Ambition: Awakening che in versione PS4 ottiene la quinta posizione, subito dietro alla propria versione Switch.