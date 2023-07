Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, un video di gameplay catturato su Xbox

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm si mostra con un video di gameplay della durata di ben ventisette minuti, catturato su Xbox Series X, che presenta le fasi iniziali della campagna.

In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 agosto, Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ha fatto il proprio debutto sui dispositivi iOS via Apple Arcade nel 2019, per poi arrivare anche su Nintendo Switch l'anno successivo.