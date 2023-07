Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm annunciato per PS5, Xbox e PC, ecco la data di uscita

Il publisher FDG Entertainment e gli sviluppatori di Conrnfox & Bros. hanno annunciato che Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm sta per arrivare anche su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Il gioco sarà disponibile su queste piattaforme a partire dal 2 agosto 2023, al prezzo di 29,99 euro.

Stando ai primi dettagli le nuove versioni di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm punteranno ai 4K e 60 fps su PC, PS5 e Xbox Series X, includeranno tutti gli aggiornamenti e le modifiche introdotti con i precedenti aggiornamenti, e "nuove feature" per il momento non meglio precisate. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito.