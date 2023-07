Prince of Persia: il cosplay di Kaileena di Enot da Spirito Guerriero

Prince of Persia è una delle saghe videoludiche più amate di tutti i tempi e negli anni 2000 era tornata alla ribalta con la saga delle "Sabbie del Tempo", tutt'ora molto apprezzata dai fan. A tal proposito oggi vi proponiamo un riuscitissimo cosplay di Kaileena realizzato da Enot.

Kaileena è stata introdotta in Prince of Persia: Spirito Guerriero del 2004. È la Sacerdotessa dell'Isola del Tempo, conosciuta anche come "Imperatrice del Tempo" e la responsabile per la creazione delle Sabbie del Tempo che tormentano il Principe. Inizialmente sarà l'antagonista principale del gioco, per poi diventare una nostra alleata e interesse amoroso del protagonista. Compare anche nel sequel, I Due Troni, come voce narratrice dell'epilogo della trilogia.

È davvero molto difficile muovere una qualsivoglia critica al cosplay realizzato da Enot, visto che si tratta di una rappresentazione molto fedele al personaggio originale, dal costume rosso che lascia molta pelle in vista, all'acconciatura e il marcato trucco cremisi iconici del personaggio.

