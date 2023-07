Analizzare un simulatore richiede di separare l'esperienza videoludica in due parti: quella pratica e quella emotiva. La prima prende in considerazione il modo in cui l'attività reale è stata replicata in digitale, la seconda mette alla prova il potere del gioco di far sentire l'utente come chi fa quell'attività di mestiere o per passione. Sticky Business è un simulatore che vuole mettere chi gioca nei panni del possessore di un neonato negozio di sticker online e, se all'atto pratico la fase di creazione di un disegno è limitata, dal punto di vista emotivo il gioco riuscirà a regalarvi una serie di serenissimi pomeriggi in compagnia della vostra bottega. Sviluppato da Spellgarden Games ed edito da Assemble Entertainment, questo gioco è quanto di più vicino esista a un simulatore di com'era Etsy nei suoi primi anni di vita, quando era una fiera delle cose fatte a mano e non un inferno di truffe e prodotti importati in massa. L'introduzione vi accompagna gentilmente attraverso le fasi di sviluppo della vostra impresa, creare gli adesivi, stamparli, impacchettarli e spedirli, per poi lanciarvi nella fossa dei leoni della rete alla ricerca di clienti per i vostri design. Le personalizzazioni sono tante e il gioco trova sempre nuovi modi per farvi sentire che andrà tutto bene, che la vita è semplice e che oggi dovete solo impacchettare qualche adesivo, pedalare fino all'ufficio postale e magari restare alzati fino a tardi a disegnare. In questa recensione di Sticky Business analizzeremo le varie componenti del gioco, come il flusso delle attività sia molto ben regolato e i limiti di un gioco con al centro la creatività che però ha un evidente limite in fatto di espressività.

Come disegnare uno sticker L'editor di Sticky Business è semplice e intuitivo ma ha un problema di fondo: non c'è il disegno a mano libera Gli sviluppatori di Sticky Business hanno dovuto fare una scelta fondamentale: rendere il gioco il più semplice e intuitivo possibile nella sua parte di creazione degli adesivi o lanciarsi nella non facile impresa di creare un piccolo clone di Pro-Create (il programma di grafica più usato dai designer) per permettere agli utenti di disegnare qualsiasi cosa. I creativi di Spellgarden Games hanno, saggiamente secondo noi, scelto la via della semplicità per cui i vostri sticker potranno essere solo composizioni di modelli preesistenti. Questo ha permesso l'implementazione di un flusso di gioco altrettanto intuitivo per cui da una serie di modelli di partenza potrete aggiungerne sempre di più al vostro repertorio usando una delle due valute che guadagnerete vendendo le vostre creazioni. Le opzioni di modifica e combinazione dei disegni predefiniti sono limitate ma efficaci. È possibile aumentare o diminuire la dimensione di ogni elemento (cosa che poi andrà a influenzare il processo di stampa), portarli in primo piano o metterli dietro agli altri, ruotarli di 15 o 45 gradi e decidere quanto contorno bianco ogni elemento deve avere per sottolineare o meno la sua natura di sticker. Non abbiate paura nell'iniziare con disegni semplici o con la combinazione di più unità dello stesso elemento, Sticky Business è pensato per avere pietà dei designer in erba quindi gli ordini arriveranno comunque. L'unico limite alla vostra creatività saranno gli slot disponibili nel vostro sito che, una volta esauriti, vi impediranno di creare nuovi disegni costringendovi a sacrificare sull'altare del progresso una delle vostre prime idee. È possibile aumentare il numero di adesivi in vendita ma questo vi costerà 100 monete la prima volta (per passare da cinque a dieci spazi) e poi sempre di più.

Fate felice la vostra stampante La stampa intelligente delle vostre creazioni per non sprecare carta e denaro è un elemento fondamentale di Sticky Business Una volta creati i vostri primi capolavori è il momento di stamparli e qui dovrete confrontarvi con un minigioco che i veri designer devono affrontare nella vita reale: far stare quanti più adesivi possibile su un singolo foglio di carta adesiva per massimizzarne il rendimento. Stampare ogni singolo foglio di sticker costa dieci monete quindi, per generare un profitto, è fondamentale farci stare adesivi per un valore maggiore o uguale. Posizionando le vostre creazioni sul foglio potrete ruotarle e incastrarle ma non sovrapporle e alla fine, se siete particolarmente soddisfatti del vostro layout, potrete salvare la pagina per stamparla di nuovo in futuro e rifornire il vostro inventario. C'è una funzione di auto riempimento della pagina ma non è quasi mai un modo efficace di portare a termine questo processo, posizionando i disegni a mano è sempre possibile aggiungere qualche modello negli interstizi. È in questa fase che le dimensioni usate nell'editor degli sticker si fanno sentire: un adesivo grande in fase creativa sarà grande anche sulla carta, quindi occuperà più spazio in fase di impaginazione. L'animazione di quando il foglio emerge dalla stampante, poi, è davvero carina. L'editor di adesivi è semplice, ma efficace Una volta terminato il processo di stampa è il momento di impacchettare gli sticker secondo gli ordini che vi sono arrivati. Ogni acquisto specifica il tipo e il numero degli adesivi desiderati quindi, in caso di scorte carenti, dovrete stampare le componenti mancanti. Ogni pacco può avere dell'imbottitura, una carta avvolgente ed essere arricchito con caramelle o altri regalini che i veri commercianti mettono nei loro pacchetti per ringraziare clienti storici o provare a convincere i nuovi arrivati ad acquistare ancora in futuro. La maggior parte delle opzioni di personalizzazione in fase di spedizione possono essere sbloccate in cambio di monete così come le decorazioni e le migliorie per il vostro sito web. Dare un'identità al vostro business è importante non solo a livello espressivo ma anche perché il gioco premia la coerenza o il dedicarsi a un tema specifico. Quando i vostri pacchetti saranno pronti è tempo di andare all'ufficio postale a spedirli, ma fate attenzione ad avere abbastanza tempo per farlo. Sticky Business, come ogni attività commerciale, ha un ciclo giorno-notte che bisogna rispettare per non stancarsi troppo e perdere denaro. Ogni azione (disegnare un nuovo sticker, impacchettare e portare all'ufficio postale) consuma una percentuale di tempo della giornata e se sforerete perderete guadagni. Alla fine di ogni ciclo, infatti, viene fatto il conto dei soldi e dei cuori che avete accumulato soddisfacendo gli ordini del giorno e guadagnerete esperienza per ogni adesivo utilizzato e venduto.

Raccontami una storia Sticky Business si prende del tempo anche per raccontarvi delle piccole storie personali e di come i vostri sticker hanno aiutato nell'affrontarle L'ultima tessera del semplice puzzle che compone Stiky Business è composta dalle tante piccole storie personali che incontrerete realizzando i vostri ordini. Come nel mondo reale, infatti, i clienti possono allegare dei messaggi ai propri ordini che in questo gioco diventano il veicolo perfetto per scoprire vicende, paure e perplessità che una cosa apparentemente banale come uno sticker può aiutare se non a risolvere almeno a sopportare. Alcuni dei clienti che più si apriranno con voi, poi, torneranno per acquistare altri adesivi del tipo che li ha conquistati o per sperimentare di più con il vostro stile. Può esserci chi è appassionato di design legati allo spazio ed è appena uscito da una brutta relazione o l'amante dell'estetica delle streghe che ordina 24 gatti che volano sulla scopa. Se deciderete di allegare caramelle al vostro pacco o di utilizzare della carta da imballaggio e dell'imbottitura a tema con le loro estetiche preferite verrete ricompensati con più ordini e qualche referenza che vi farà guadagnare nuovi clienti. Quando gli ingranaggi iniziano a girare il gioco si fa più divertente, ma anche più difficile perché dovrete far quadrare i conti e soddisfare i vostri clienti continuando a espandere il vostro inventario per andare incontro alle richieste. Nonostante l'aumento del fattore sfida, non esiste un momento in cui Sticky Business non è un'esperienza assolutamente rilassante. Non aspettatevi storie struggenti o uno sviluppo narrativo intenso, il tono del gioco resta leggero anche quando arrivano storie più personali o di persone che attraversano tempi difficili. Ognuno di loro ci terrà a farvi sapere quanto i vostri sticker lo hanno aiutato a superare o a sopportare una situazione difficile.