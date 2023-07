My Hero Academia: il cosplay di Camie di whitespring_creations colpisce nel segno

My Hero Academia è uno dei maggiori successi degli ultimi anni nel campo di anime e manga giapponesi e rappresenta una fonte di ispirazione praticamente inesauribile per i cosplayer, che hanno l'imbarazzo della scelta tra eroi e variopinti villain. Oggi vi proponiamo il cosplay di Camie Utushimi di whitespring_creations.

All'apparenza una ragazza svogliata e un po' svampita, Camie in realtà è una degli aspiranti eroi più promettenti dell'accademia Shiketsu. Il suo alias da eroina è Illus-o-Camie e deriva dal suo Quirk a base di illusioni. Con il suo potere infatti genera delle potenti allucinazioni audiovisive che confondono gli avversari, piegandoli al suo volere.

Come posiamo vedere dallo scatto qui sotto, il cosplay firmato whitespring_creations è decisamente riuscito. Ha ricreato alla perfezione il costume di Camie, rappresentato da una catsuit in pelle nera con vistosa apertura nella parte frontale, il girocollo in pelle e l'immancabile copricapo indossato da tutti gli studenti della Shiketsu.

