PS Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di agosto 2023 è in arrivo, ecco quando

Come al solito specifichiamo che non c'è una data precisa scolpita nella pietra, ma Sony da anni ormai ha una programmazione schematica per quanto riguarda il suo servizio di punta, con la presentazione dei titoli gratuiti del PS Plus che avviene, salvo rare eccezioni, il mercoledì pomeriggio precedente al primo martedì del mese successivo. Di conseguenza, l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire mercoledì 26 luglio 2023 alle 17:30 italiane .

Quando saranno disponibili i giochi PS5 e PS4 del PlayStation Plus di agosto 2023?

Se questa tempistica verrà rispettata, i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus verranno messi a disposizione di tutti gli abbonati (Essential, Extra e Premium) senza costi aggiuntivi a partire dal primo martedì del mese prossimo, quindi l'1 agosto 2023.

Come ogni mese è davvero difficile ipotizzare quali saranno i giochi in regalo del prossimo mese considerando il vasto catalogo di produzioni per PS5 e PS4 tra giochi AAA e produzioni indipendenti. Più volte in passato la line-up è stata svelata con qualche giorno o ora d'anticipo, solitamente grazie alle soffiate del noto leaker billbil-kun, dunque vi aggiorneremo sulle nostre pagine se ci saranno delle novità in merito.

Nel frattempo ne approfittiamo per ricordarvi anche che avete ancora pochi giorni per riscattare i giochi del PlayStation Plus di luglio 2023, che potrete aggiungere alla vostra raccolta entro la mattina dell'1 agosto 2023.