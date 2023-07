Sand Land: un video gameplay di 12 minuti per il gioco tratto dalla serie dell'autore di Dragon Ball

Successivamente si alternano sequenze di combattimento ed esplorazione , in cui possiamo farci un'idea delle dinamiche di combattimento. Oltre a pugni e calci, il protagonista potrà anche pilotare i mezzi di trasporto sparsi per la mappa. Nel filmato ad esempio, il nostro prende il controllo di un carrarmato e sfrutta il suo cannone per fare terra bruciata intorno a sé.

Sand Land, un action adventure basato sul manga di Akira Toriyama

Sand Land è un action adventure basato sulla serie manga di Akira Toriyama, celebre mangaka, noto soprattutto per essere l'autore di Dragon Ball e Dr. Slump. Come nell'originale, anche nell'adattamento videoludico nel gioco seguiremo le avventure di Balezebubù, il principe dei demoni, del ladro Shif e dell'anziano sceriffo Rao.

Questo improbabile trio è in viaggio nel desertico e inospitale mondo di Sand Land per cercare la "sorgente fantasma", una fonte d'acqua leggendaria che potrebbe rappresentare la salvezza della popolazione. Dovranno però vedersela con le forze del malvagio Re, che detiene il monopolio su questa risorsa vendendo bottiglie d'acqua a prezzi altissimi.

Sand Land è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (via Steam), ma al momento non ha ancora una finestra di lancio. Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate il provato di Sand Land che abbiamo pubblicato a giugno.