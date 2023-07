Insomniac Games lavora a una nuova esclusiva PS5, oltre a Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine

Durante una livestream organizzata dalla università Full Sail, la sviluppatrice ha riferito di essere al lavoro su un nuovo gioco AAA dello studio non ancora presentato al grande pubblico in qualità di project director. Comprensibilmente in questa sede non ha svelato alcun dettaglio sul gioco.

Oltre a Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine a quanto pare l'instancabile team di Insomniac Games sta lavorando ad almeno un altro progetto in esclusiva per PS5 non ancora annunciato, come confermato dalle parole di Erin Eberhard.

Si tratta del nuovo progetto multiplayer di Insomniac Games?

Precisiamo che la livestream in questione sembrerebbe vecchia di diversi mesi mesi (purtroppo non siamo riusciti a risalire all'originale). Infatti la Eberhard afferma che "a novembre" festeggerà il primo anniversario dal suo ingresso in Insomniac Games, tuttavia stando al suo curriculum LinkedIn fa parte dello studio dal novembre del 2021. L'idea dunque è che l'intervista sia andata in onda l'anno scorso ma sia passata in sordina fino a oggi, quando è stata segnalata dall'utente Twitter Dream Walker.

Di conseguenza possiamo supporre che questo misterioso gioco potrebbe essere in sviluppo da almeno un paio di anni, probabilmente da dopo il completamento dei lavori su Ratchet & Clank: Rift Apart, considerando che gli altri team di Insomniac sono al momento occupati su Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.

Le tempistiche tra l'altro sembrano coincidere con quelle dei lavori sul nuovo gioco multiplayer di Insomniac Games, visto che a giugno 2021 lo studio aveva pubblicato un annuncio di lavoro al riguardo. Di questo misterioso progetto al momento non ci sono informazioni concrete, ma dovrebbe trattarsi di una nuova IP. In ogni caso per scoprire la verità non ci resta che attendere.