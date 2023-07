Sony: la famigerata conferenza PlayStation dell'E3 2006 è ora visibile in alta qualità

Sarà così possibile rivedere perle come Kaz Hirai che grida "Riiiidge Raceeeer" o il Giant Enemy Crab alla massima qualità video possibile per un filmato che, a questo punto, rappresenta un po' l'antichità di internet, essendo riferito a un evento di quasi 20 anni fa ed è veramente incredibile vederlo così bene.

Continua il gran lavoro del canale YouTube " NoClip Game History Archive" nella preservazione e recupero di documenti "archeologici" sulla storia dei videogiochi, in questo caso con la pubblicazione del video completo della famigerata conferenza PlayStation dell'E3 2006 in alta qualità.

La celebre conferenza Sony PlayStation all'E3 2006

Sony E3 2006, il momento dell'annuncio del prezzo di PS3

Per chi non c'era all'epoca o non conosce la storia, l'E3 2006 di PlayStation è diventato piuttosto famoso per una serie di gag involontarie e momenti particolarmente cringe, come si direbbe adesso, tutti straordinariamente concentrati in queste due ore.

Si tratta comunque di un video in grado di scaturire anche una certa nostalgia, trattandosi ormai di un pezzo di storia dei videogiochi peraltro collegata a qualcosa che praticamente non rivedremo più, considerando che Sony si è staccata dall'E3 ormai da anni e che il futuro di quest'ultimo risulta sempre più incerto.

Molti momenti del keynote Sony all'E3 2006 sono diventati dei meme: da quelli riportati sopra al "real-time weapon change", gli strani movimenti effettuati dagli sviluppatori di Warhawk per dimostrare l'uso del sensore sixaxis fino alla sconvolgente rivelazione del prezzo di PS3. Merita sicuramente una nuova visione nella gloria dell'alta definizione.

Sempre da NoClip, di recente abbiamo rivisto anche un video inedito e mai trasmesso al pubblico della prima presentazione di Star Wars: Knights of the Old Republic.