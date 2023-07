Tekken 8 su PC supporta DLSS e FSR, ma ha problemi di stuttering in closed beta

Tekken 8 per PC supporta le tecnologie DLSS e FSR, ma al momento ha degli evidenti problemi di stuttering dovuti alla solita compilazione degli shader su Unreal Engine 5: un dettaglio emerso con l'attuale closed beta, ma che gli sviluppatori dovranno risolvere in fretta.

A riportare la notizia è stato il sito DSOGaming, che ha provato il closed network test di Tekken 8 utilizzando una configurazione con AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 GB di RAM DDR5 a 6000 MHz e una NVIDIA RTX 4090. Parliamo dunque di una componentistica di altissimo livello, che non dovrebbe incorrere in inconvenienti simili.

Naturalmente se lo stuttering si rivela essere un problema negli action adventure, lo è a maggior ragione in un picchiaduro a incontri, dove reattività e tempismo sono elementi fondamentali ai fini del gameplay. Bandai Namco dovrà dunque porre rimedio alla cosa in tempo per il lancio.