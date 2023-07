Remnant 2: Gunfire Games risponde ai problemi delle prestazioni su PC

Gunfire Games ha anche chiarito: "Per amore di trasparenza, abbiamo progettato il gioco tenendo conto dell'upscaling (DLSS/FSR/XeSS) . Quindi, se lasciate le impostazioni di upscaling così come sono (potete premere 'Ripristina predefinite' per riportarle alla normalità), dovreste avere un gameplay più fluido".

Remnant 2 sarà disponibile dal 25 luglio 2023, ma chiunque abbia acquistato la Ultimate Edition ha potuto iniziare a giocare in anticipo di tre giorni. Questo significa anche che i giocatori PC hanno già avuto modo di mettere alla prova lo sparatutto e notare che vi sono problemi di prestazioni . Gunfire Games - team di sviluppo - ha per questo condiviso un messaggio su Reddit nel quale indica alcune correzioni preliminari e ha promesso anche altri update per il miglioramento delle prestazioni dopo la pubblicazione.

Remnant 2: cosa fare per migliorare le prestazioni

Remnant 2

Pare che i problemi di prestazioni non siano uguali per tutti. Come ha fatto notare Gunfire Games, i problemi di "Memoria esaurita durante il caricamento" sembrano verificarsi maggiormente sulle CPU Nvidia GeForce RTX 4090 e Intel Core i9-13900k.

Eseguire il gioco in modalità compatibilità di Windows 8, abbassare le impostazioni grafiche, uscire, caricare di nuovo normalmente Remnant 2 e poi ripristinare la grafica normale sembra essere d'aiuto per risolvere il problema della memoria. Anche la disabilitazione dell'overclocking sembra essere d'aiuto. In generale, una delle impostazioni da diminuire per migliorare le prestazioni è quella delle ombre.

Vi ricordiamo infine che secondo gli sviluppatori Remnant 2 è enorme: nemmeno in 400 ore si può vedere tutto.