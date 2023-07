Somerville arriva anche su PS4 e PS5 dopo l'esclusività Xbox e PC? Spuntano i trofei PlayStation

Ricordiamo che il gioco è stato pubblicato originariamente nel novembre 2022, ricevendo recensioni non particolarmente positive e chiudendo con un voto medio su Metacritic pari a 71/100. Si tratta di un'avventura a due dimensioni e mezzo a base di esplorazione e puzzle , che però non convincono in pieno. Potete leggere la nostra recensione qui .

Tramite un sito dedicato ai trofei /obiettivi - Exophase - scopriamo che potrebbe essere in arrivo su PlayStation 4 e PS5 Somerville . Si tratta di un indie pubblicato originariamente come esclusiva PC e Xbox (One e Series X|S). Per il momento, il team di sviluppo Jumpship non ha confermato ufficialmente la cosa.

Somerville, la lista trofei di PlayStation

Somerville ha un'atmosfera di primo livello

La lista trofei di Somerville apparsa su Exophase mostra gli stessi obiettivi di Xbox e PC, con ovviamente l'aggiunta del trofeo di Platino. Non è strano che sia così, visto che dovrebbe trattarsi di un semplice port e quindi non vi dovrebbero essere nuovi contenuti (e di conseguenza ha senso che non vi siano nemmeno nuovi trofei).

In precedenza, è stata scoperta la lista trofei PlayStation di High on Life e poco dopo è stato pubblicato il gioco in versione PS4 e PS5. È credibile che lo stesso avvenga con Somerville, anche se per il momento va comunque considerato solo come un rumor e non come informazioni ufficiali.