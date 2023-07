Framework Laptop 16: presentati i primi notebook da gaming che si possono aggiornare nel tempo

La nota azienda americana Framework ha da poco annunciato la propria nuova linea di portatili e ha aperto i preordini per il Framework Laptop 16, l'ultimo arrivato nella famiglia. Nel nostro paese non sono in molti a conoscere questi prodotti e il brand che li produce, ma finalmente entro quest'estate i preordini saranno disponibili anche in Italia con la promessa di un debutto ufficiale entro la fine dell'anno. Framework è una delle prime società ad essersi prefissata un obiettivo piuttosto importate, ovvero rendere i portatili più longevi grazie alla possibilità di sostituire la componentistica interna. Questo è possibile grazie ad un telaio e ad una disposizione delle componenti più accessibile tanto da consentire la sostituzione di altoparlanti, processore, monitor e con l'ultimo modello in arrivo, specificatamente indirizzato al gaming, anche la GPU.

Il primo laptop AMD Advantage Framework presenta il primo laptop AMD Advantage Framework Laptop 16 racchiude molte novità, come la già citata possibilità di sostituire la GPU e il passaggio ai 16 pollici dai consueti 13. A queste si aggiunge il primo laptop AMD Advantage, fornito con due componenti principali come le CPU AMD Ryzen 7040HS con architettura Zen 4 e le GPU Radeon RX 7000 basate su RDNA 3. Nello specifico le configurazioni possibili per il processore saranno tra il Ryzen 9 7940HS e il Ryzen 7 7840HS, dotati entrambi di iGPU Radeon 780M da 12 CU e clock massimo di 2800 MHz. Questi due chip possono essere affiancati dalla AMD Radeon RX 7700S, GPU con un TGP da 100 Watt e 8 GB di VRAM. Considerando tali componentistiche, Framework Laptop 16 si preannuncia come un ottimo portatile in grado di raggiungere prestazioni solide sia in ambito gaming che in quello produttivo. Inoltre, in questo nuovo laptop modulare troveremo due slot M.2 con supporto fino a 4 TB, due slot DIMM DDR5 fino a 64 GB, senza tralasciarle le funzionalità wireless con WiFI 6E e Bluetooth 5.2.

Caratteristiche tecniche Il nuovo Framework Laptop 16 consentirà di sostituire anche la GPU Il Framework Laptop 16 AMD Advantage Edition avrà un peso complessivo di 2,1 kg per la versione senza GPU, e di 2,4 kg per il modello con AMD Radeon RX 7700S, e in quest'ultimo caso vi sarà all'interno anche un modulo per il chip grafico aggiuntivo collegato al retro del laptop. Come già accennato, il pannello è da 16 pollici con schermatura antiriflesso con un rapporto di 16:9 e una risoluziona massima di 2500 x 1600 pixel. La frequenza d'aggiornamento dello schermo è di 165 Hz con supporto a VRR e Freesync con una luminosità massima di 500 nit. La scelta nella composizione non si limita alle sole CPU e GPU ma anche alle schede di espansione che variano da USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, Ethernet, MicroSD e Audio, per un massimo di 6 slot. Infine, la batteria che troveremo all'interno di questo laptop è di 85 Wh. Framework Laptop 16 AMD Advantage Edition avrà un prezzo che varierà da un minimo di 1399 dollari ad un massimo di 1699 dollari per la versione pre-assemblata con tutta la componentistica.