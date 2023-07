I Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde, presentato un nuovo trailer e i bonus per Switch

Microids e Osome Studio hanno presentato un nuovo gameplay trailer de I Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde, che offre un nuovo sguardo delle meccaniche di gioco e mostra brevemente anche il malvagio Stolas, l'antagonista di questa nuova puffosa avventura.

Il filmato introduce alcune delle abilità e le risorse che i Puffi dovranno sfruttare per avanzare nei livelli e avere la meglio sugli ostacoli che gli si pareranno di fronte. Tra questi c'è l'immancabile doppio salto, che sarà possibile combinare con uno sprint a mezz'aria per coprire distanze maggiori, l'uso di portali per teletrasportarsi in varie parti delle ambientazioni, mentre quando il gioco si fa duro i nostri eroi in miniatura potranno imbracciare il PuffoMix per sparare varie tipologie di proiettili.