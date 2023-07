Intel: aumenti di prezzo in vista per le CPU Core di attuale e prossima generazione?

Aggiornamento: A seguito di voci inerenti l'aumento dei prezzi delle CPU, un portavoce di Intel ha diramato un comunicato: "Intel non commenta le speculazioni relative alle modifiche dei prezzi del suo portfolio. Comunque possiamo confermare che Intel non ha inviato la lettera di cui si parla ai clienti o ai partner e non ha avviato una variazione del prezzo per la sua gamma CPU al momento. Non abbiamo ulteriori commenti da condividere sull'argomento".

Di seguito la notizia originale.

La notizia inerente a un aumento dei prezzi per le CPU Intel arriva da un noto sito tedesco, PCGamesHardware per la precisione, che afferma di aver ricevuto una comunicazione da parte di Intel. Non vi sono al momento prove online di quanto affermato se non la dichiarazione di due fornitori tedeschi che attestano la veridicità di tale comunicato.

Al netto dell'attendibilità della fonte, Intel non è nuova a queste pratiche di rialzo dei prezzi su componenti già presenti sul mercato, fatto accaduto non troppo tempo fa con l'attuale generazione di CPU. Al momento non vi è una conferma ufficiale da parte dell'azienda e questa comunicazione, ad oggi, risulta essere stata diramata solo in Germania.