Remnant 2: la riassegnazione dei punti abilità cambierà, insieme alla gestione degli scarti

Remnant 2 dispone di un sistema di caratteristiche alle quali si possono assegnare punti abilità per migliorare il personaggio. Le scelte non sono definitive, inoltre, ma la riassegnazione dei punti caratteristica costerà l'uso di un Globo della Rovina che ha un prezzo di tre cristalli di luminite e ben 2.500 scarti, la valuta di base di Remnant 2. Questo è per molti un problema perché gli scarti sono necessari per praticamente tutto: potenziare le armi, acquistare oggetti e mod per le armi e non solo. La conseguenza è che sembra sempre di essere a corto e che non sia possibile investire scarti per riposizionare le caratteristiche senza fare un grande sacrificio.

Fortunatamente, Gunfire Games ne è consapevole. In un post il progettista principale Ben Cureton ha confermato che il team intende cambiare le cose.

"Siamo consapevoli che i giocatori trovano [la riassegnazione dei punti] un po' troppo costosa e un po' macchinosa. Per quanto riguarda il costo, si tratta di un cambiamento semplice. Per quanto riguarda la fluidità la riassegnazione dei punti, si tratta di un'altra sfida". Sebbene Cureton non sia stato in grado di divulgare alcun dettaglio su come verrà risolto il problema, Gunfire Games "vuole che i giocatori sappiano che capiamo e che ci stiamo occupando del caso".