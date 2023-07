The Witcher: i fan pensano di aver trovato l'ultima foto scattata a Cavill nei panni di Geralt

Un fan su Twitter pensa di aver trovato quella che potrebbe essere l'ultima foto di Henry Cavill con l'iconico costume di Geralt di Rivia. In posa con i soldati che combatte nella scena finale dell'episodio 8, Cavill è ritratto sorridente con la parrucca bianca e il costume di Geralt.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se questa è l'ultima foto che lo ritrae con il costume completo di Geralt, ma per i fan pare essere così e, più in generale, si lamentano di questo cambiamento.