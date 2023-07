The Witcher Stagione 3, la recensione della serie Netflix

Come già accaduto in passato con alcune delle serie più importanti e seguite, anche con la terza stagione di The Witcher, Netflix ha adottato la formula strategica della distribuzione in 2 parti separate e scadenzate nel tempo. Un modo molto furbo per non tradire quello che da sempre è l'elemento piu caratterizzante dell'azienda: la disponibilità di tutte le puntate al lancio e il conseguente fenomeno del binge watching tanto criticato ma anche stimolato, garantendosi però la possibilità di far parlare più volte dello show sia la critica che gli spettatori.

In parte proprio questo è avvenuto anche con la terza stagione di The Witcher che dal 27 luglio è finalmente disponibile nella sua interezza: 8 episodi di circa 45-50 minuti di lunghezza ognuno, con l'unica eccezione rappresentata dall'ultimo che sfiora l'ora di durata. Una stagione complessa e rischiosa che deve risollevare le sorti di una serie che non è mai davvero riuscita a convincere pienamente il suo pubblico, probabilmente anche a causa di un'indecisione di fondo che ha influenzato, spesso negativamente, le scelte di scrittura che l'hanno caratterizzata e definita.

E ve lo diciamo da subito: questa incertezza di fondo, questa parziale assenza di un'identità ben caratterizzata, questo far spola tra generi diversi per poi tornare prontamente sui propri passi è alla base anche della terza stagione. Una season che, nonostante sia tecnicamente migliore delle precedenti, più matura nella competenza degli attori e più comprensibile nella linea narrativa, è anche quella che ci è piaciuta meno. E ora cercheremo di spiegarvi cosa non ci ha convinto e cosa, invece, ci è piaciuto.