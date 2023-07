Double Dragon Collection, Super e Advance annunciati per PC, PlayStation, Xbox e Switch

Nello specifico, Super Double Dragon e Double Dragon Advance saranno disponibili su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch in formato digitale, mentre Double Dragon Collection (che include anche questi due giochi, oltre ai primi quattro episodi originali) arriverà solo su Switch, sia in formato fisico che digitale.

Alla luce dei voti positivi per Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons , il publisher giapponese ha evidentemente percepito l'entusiasmo attorno alla serie, di cui ora detiene i diritti, e ha quindi ufficializzato queste riedizioni .

Double Dragon Collection, Super Double Dragon e Double Dragon Advance sono stati annunciati da Arc System Works per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch : tutti e tre i titoli faranno il proprio debutto il prossimo 9 novembre.

Un grande ritorno

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, la serie creata da Technos Japan può essere considerata la madre dei picchiaduro a scorrimento.

È infatti grazie al successo ottenuto da Double Dragon nelle sale giochi che sono nati titoli iconici come Goden Axe, Final Fight, Streets of Rage, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time e altri ancora, protagonisti negli ultimi anni di un entusiasmante revival.