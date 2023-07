Remnant 2, numero di giocatori su Steam raddoppiato rispetto al primo episodio

Remnant 2 ha raddoppiato il numero di giocatori contemporanei su Steam rispetto al primo episodio della serie, facendo segnare nelle scorse ore un picco pari a 83.792 utenti mentre continuano ad arrivare recensioni positive sulla piattaforma Valve.

Subito primo nella classifica Steam, Remnant 2 sembra insomma aver convinto un bel po' di persone nonostante Gunfire Games abbia ammesso di aver sviluppato il gioco con l'upscaling in mente per facilitare i lavori sul fronte dell'ottimizzazione.

L'originale Remnant: From the Ashes, come detto, aveva totalizzato su Steam circa la metà dei numeri registrati dal sequel, per la precisione un picco di 48.289 giocatori contemporanei.