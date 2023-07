Classifica Steam: Remnant 2 è primo, Baldur's Gate 3 stabile al secondo posto

La classifica di Steam del 18 – 25 luglio 2023

Di seguito trovate la classifica di Steam, che ricordiamo è stilata in base ai ricavi e non alle unità vendute, escludendo i giochi free-to-play.

Remnant 2 Baldur's Gate 3 BattleBit Remastered Call of Duty: Modern Warfare 2 Steam Deck GTA 5 Red Dead Redemption 2 Dave the Diver Street Fighter 6 Rust

Tralasciando il podio, come possiamo vedere nella classifica troviamo produzioni recenti molto apprezzate come Street Fighter 6 e Dave the Diver e sempreverdi come GTA 5, Red Dead Redemption 2 e Call of Duty: Modern Warfare 2. Una delle novità più interessanti è che per la prima volta da diversi mesi a questa parte Steam Deck non occupa uno dei tre primi tre posti della classifica.