Xbox: la funzione per assegnare pulsanti della tastiera al controller è in fase di test

Xbox sta per introdurre la possibilità di assegnare i tasti della tastiera ai pulsanti del controller. La nuova funzione è stata aggiunta alle ultime build Alpha e Alpha Skip-Ahead del sistema operativo, attualmente disponibili solo per i membri del programma Xbox Insider. Xbox fa notare che i giocatori possono mappare un pulsante del controller solo a un singolo tasto, oltre a qualsiasi combinazione di tasti modificatori (Win, Shift, Ctrl, Alt). Ad esempio, si può teoricamente mappare il pulsante Share su S della tastiera, o Ctrl+Alt+S, ma non Ctrl+Alt+S+A. Va inoltre notato che il supporto degli input dipende dal gioco, quindi alcuni giochi offriranno un supporto completo, parziale o nullo.

Il fatto che la funzione sia per ora disponibile solo per gli Xbox Insider non è strano: è fatto per testare la funzione e assicurarsi che funzioni al meglio prima che venga distribuita a tutti gli utenti Xbox tramite un futuro aggiornamento del sistema della console. Secondo le note della patch per l'ultima build Alpha, la funzione funziona attualmente su Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controller.