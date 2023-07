Forspoken: Denuvo è stato rimosso dalla versione PC, per SteamDB

Ricordiamo che Forspoken è stato pubblicato su PC e PS5 a gennaio 2023 . Sin dal lancio ha avuto vari problemi tecnici, ma Square Exin - sebbene il gioco non abbia ottenuto il successo sperato - ha lavorato per migliorare le prestazioni, gli effetti di occlusione ambientale e non solo, soprattutto grazie a un aggiornamento reso disponibile a marzo.

Forspoken, Denuvo e perché non piace

Denuvo, come detto, è un software pensato per evitare che i giocatori possano condividere illegalmente una copia del gioco. Di norma Denuvo viene superato nell'arco di poco tempo, ma l'obiettivo delle software house è quello di proteggere il gioco - Forspoken in questo caso - per il periodo di lancio, durante il quale avviene il maggior numero di vendite (perlomeno per giochi premium non live service).

Alla fine, però, Denuvo viene superato quindi gli editori accettano dopo un po' di tempo di rimuoverlo, in quanto non serve più e inoltre spesso causa qualche problema tecnico. Non sappiamo quanto impatto abbia Denuvo su Forspoken nello specifico, ma chi lo possiede su PC può fare un test per vedere se le prestazioni sono migliorate in modo sensibile.

Inoltre, molti giocatori sono contrari a Denuvo e, pur non scaricando illegalmente giochi, preferiscono non acquistare software protetti da tale tecnologia. Tali giocatori, quindi, possono ora acquistare il gioco su PC.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Forspoken.