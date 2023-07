Xbox Series X: nuovo controller scoperto dal noto leaker billbil-kun, forse a tema Forza Motorsport

Il noto leaker billbil-kun ha svelato tramite Dealabs che Microsoft potrebbe essere pronta a svelare un nuovo controller per Xbox Series X|S. Si chiamerebbe Stormcloud Vapor e dovrebbe essere disponibile dall'8 agosto 2023, al prezzo di 69.99€. Il controller potrebbe essere a tema Forza Horizon.

billbil-kun aveva infatti precedentemente affermato che il nuovo controller potrebbe essere legato al gioco di guida per Xbox, ma sappiamo che Microsoft è solita annunciare e distribuire varianti dei propri controller in modo molto regolare. Non è quindi impossibile che "Stormcloud Vapor" sia un controller slegato e che una versione per Forza Horizon arrivi all'uscita del gioco, fissata per il 10 ottobre 2023.