PlayStation Controller Access, prenotazione Amazon Italia disponibile: ecco prezzo e data di uscita

Tramite Amazon Italia è ora disponibile la prenotazione del PlayStation Controller Access, che sarà disponibile dal 6 dicembre 2023. Il prezzo è 89.99€. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito. Significa che pagherete il prezzo più basso apparso su Amazon per questo prodotto tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione. Non dovrete seguire l'andamento del prezzo e non dovrete rifare l'ordine in caso di nuovi sconti. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi istante prima della spedizione a costo zero.

Il set PlayStation Controller Access include il controller, un cavo USB, 8 coperture a cuscinetto per i tasti (attaccati al controller), 4 coperture piatte per i tasti e 4 coperture curve per i tasti. Si tratta di un controller che ottimizza l'accessibilità ed è "progettato per adattarsi alle disabilità e rendere più piacevole e meno faticoso il gioco."