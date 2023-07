Offerte Amazon: PS5 con lettore ottico al prezzo minimo storico, l'offerta termina oggi

Sta per terminare la promozione di PlayStation 5, che è ora in sconto al prezzo di 449€ invece di 549.99€. La potete trovare su Amazon Italia a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. L'offerta termina alla mezzanotte del 24 luglio 2023. Il prezzo consigliato è 549.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre. Avete ancora qualche ora per fare l'ordine, prima che la promozione termini. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa versione di PlayStation 5 è quella con lettore ottico, ovvero permette di usare i giochi su disco per PS4 e PS5. Non è incluso alcun gioco, se non Astro's Playroom, titolo gratuito con ogni PlayStation 5 che permette di scoprire le caratteristiche del controller DualSense tramite un bellissimo gioco platform 3D. La confezione include anche i cavi per l'alimentazione e il collegamento audio-video.