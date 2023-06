Controller Xbox Starfield Special Edition: prenotazione Amazon Italia disponibile, prezzo e data

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare il preordine del controller Xbox Starfield Special Edition. Il prezzo è 74.99€ e la data di uscita è il 16 giugno 2023. Lo potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero se tra il momento del preordine e il momento della spedizione vi dovesse essere un calo di prezzo, lo sconto verrebbe applicato in automatico al vostro ordine. La prenotazione può essere cancellata a costo zero prima del pagamento.

Il controller Xbox Starfield Special Edition dispone di un'estetica personalizzata ispirata al gioco di Bethesda. Funzione con Xbox Series X, Xbox One, PC Windows 10 e mobile. Le uniche differenze sono estetiche, per il resto è un classico controller Xbox.