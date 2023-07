Intel NUC chiude: annunciata la fine della produzione, ma i mini PC verranno prodotti da partner

Intel ha deciso di chiudere la produzione di Intel NUC, di fatto cancellando l'interessante linea di mini PC prodotti sotto l'etichetta Intel, con l'intenzione di concentrare le risorse su altre divisioni hardware.

La questione rientra probabilmente nella diffusa crisi del mercato PC, che prosegue ormai da diversi mesi dopo il periodo di esplosione che aveva attraversato nel corso della pandemia da Covid-19. Le voci su una possibile cancellazione della linea erano emerse già negli ultimi mesi ma ora la questione è ufficiale, con un comunicato stampa che annuncia la chiusura del progetto NUC.

"Abbiamo deciso di fermare gli investimenti diretti nel business Next Unit of Compute (NUC) per poter concentrare la nostra strategia nella costruzione di un ecosistema gestito anche dai partner, che continueranno a innovare e far crescere l'ambiente NUC. Questa decisione non avrà impatti sulle restanti divisioni Client Computing Group (CCG) o Network and Edge Computing (NEX) di Intel.