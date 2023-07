Call of Duty su Xbox Game Pass: ecco quando potrebbe arrivare, dai documenti del processo

Con la vittoria di Microsoft contro l'FTC torna di moda pensare alle possibili aggiunte che l'acquisizione di Activision Blizzard, qualora dovesse finalizzarsi, porterebbe a Xbox Game Pass, a partire ovviamente da Call of Duty: ma quando potrebbe arrivare la serie in questione sul servizio in abbonamento? Non presto, visto che si parla del 2025.

L'informazione a dire il vero non è nuova, visto che può essere trovata, semi-nascosta, tra le tante carte che hanno caratterizzato la procedura legale tra Microsoft e la CMA britannica, dunque precedente a tutto il processo a cui abbiamo assistito tra Microsoft e FTC, terminato proprio ieri con la vittoria di Microsoft.

Anche se l'acquisizione di Activision Blizzard dovesse andare a buon fine, infatti, dai documenti raccolti da parte della CMA sembra che l'attesa per avere Call of Duty su Xbox Game Pass sarebbe comunque piuttosto lunga, almeno per quanto riguarda questa serie in particolare.