Call of Duty: l'accordo tra PlayStation e Activision scade nel 2024, dice il presidente di Microsoft

Come probabilmente saprete, Sony PlayStation e Activision Blizzard hanno da anni un accordo relativo ai giochi di Call of Duty in modo da garantire una serie di contenuti esclusivi per i giocatori PS5 e PS4. Grazie alle ultime dichiarazioni di Brad Smith, il presidente di Microsoft, ora sappiamo che tale contratto sarà in vigore fino al 2024, quindi per i due successivi capitoli principali della serie.

Questo dettaglio è emerso in un'intervista concessa alla CNBC, dove Smith ha dichiarato che Microsoft ha offerto un accordo "legalmente vincolante" della durata di dieci anni a Sony, a suo avviso dai termini perfino migliori di quello attualmente in vigore con Activision Blizzard.

"Quindi, quando lanceremo una nuova versione di Call of Duty su Xbox, sarà disponibile su Sony PlayStation lo stesso giorno, alle stesse condizioni, con le stesse funzionalità. Garantisce davvero la parità. Penso che tutti coloro che hanno guardato questo accordo direbbe che è migliore per Sony rispetto a quello che hanno in questo momento con Activision Blizzard che scadrà il prossimo anno", ha detto Smith.

Call of Duty Modern Warfare 2

Di conseguenza significa che l'ultimo Call of Duty che avrà dei contenuti esclusivi su console PlayStation sarà il capitolo in uscita nel 2024, a meno che l'accordo tra Activision Blizzard e PlayStation non venga rinnovato, il che è uno scenario poco probabile a prescindere dall'esito dell'acquisizione.

Ieri si è svolto l'incontro tra la Commissione Europea, Microsoft, Activision Blizzard e diversi giganti del mercato videoludico, tra cui Sony PlayStation. In tale occasione il presidente Brad Smith ha affermato di essere fiducioso del fatto che l'acquisizione andrà in porto e ha suggerito a Sony di non sprecare energie nel tentativo di bloccarla, ma piuttosto di sedersi al tavolo per discutere un accordo che soddisfi tutte le parti.