Cyberpunk 2077: l'aggiornamento 1.7 potrebbe essere in arrivo, stando ad alcuni segnali da SteamDB

Cyberpunk 2077 potrebbe presto essere aggiornato alla versione 1.7, almeno stando ad alcuni segnali di vita rilevati da SteamDB, che riporta di un aggiornamento risalente al 22 febbraio 2023, ossia di poche ore fa al momento di scrivere questa notizia.

In realtà esaminando la lista delle modifiche si scopre che ce ne sono state diverse negli ultimi giorni. Non che siano mai mancate nel corso degli scorsi anni, ma ultimamente c'è stato sicuramente un intensificarsi delle attività degli sviluppatori che per molti appare sospetto.

Va detto che le modifiche non garantiscono nulla, se non che ci sono dei test in corso su Steam. Quindi non è detto che la patch arrivi a breve. Comunque sia la loro frequenza è abbastanza sospetta in questo caso, anche perché siamo tutti in attesa di avere novità sull'espansione Phantom Liberty, di cui ancora non è stata svelata la data d'uscita.

L'aggiornamento 1.7 è particolarmente atteso, perché dovrebbe portare diverse aggiunte al gameplay, come promesso da CD Projekt Red. Inoltre dovrebbe sistemare molti dei bug residui e migliorare alcuni aspetti del gioco, come la polizia e il combattimento sui veicoli. Non solo, perché dovrebbero essere migliorati anche i sistemi relativi al combattimento corpo a corpo e al cyberware. Il tutto dovrebbe essere prodromo dell'espansione, che implementerà di suo già tutte le novità.

Da questo si deduce perché con il lancio della patch molti si aspettino anche delle novità per Phantom Liberty.