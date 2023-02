Hogwarts Legacy: la guida del PETA spiega come giocarci rispettando gli animali

L'ente People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha pubblicato sul suo sito ufficiale una breve guida in cui elargisce alcuni consigli su come giocare a Hogwarts Legacy nel pieno rispetto per gli animali.

L'articolo ruota intorno a tre consigli. Il primo è quello di non esplorare in volo Hogwarts e le Highlands cavalcando un Ippogrifo o un Thestral, ma piuttosto di optare per la classica scopa magica.

Il secondo consiglio è quello di non creare e ingerire pozioni che usano come ingredienti parti o secrezioni di animali. Piuttosto, "schivate come dei pro. Non vi serve una pozione se non vieni mai colpito. E un incantesimo Protego con tempismo perfetto può mostrare le tue abilità molto più che tracannando del succo di un essere "vivente"". Allo stesso modo il terzo e ultimo consiglio, è quello di non indossare indumenti realizzati con materiali di animali, come piume, pellicce e così via.

Stranamente tra i consigli del PETA per rispettare gli animali in Hogwarts, non c'è quello di evitare di usare una borsa magica per risucchiare al suo interno degli animali contro la loro volontà, per poi confinarli in un vivario artificiale o venderli presso uno dei mercanti di Hogsmeade.

Trovate la guida del PETA a questo indirizzo. Teniamo a precisare che il tutto è stato scritto con toni leggeri e non polemici, come accaduto invece in passato per altre iniziative dell'ente legate ai videogiochi. Lo stesso accadde con il video con cinque cose da fare nell'Interregno di Elden Ring senza ferire gli animali.