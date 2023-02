Assassin's Creed Syndicate sarà aggiornato domani alla versione 1.53 per sistema un problema su PS5

Domani 23 febbraio 2023 sarà pubblicata la patch 1.53 per la versione PS4 di Assassin's Creed Syndicate che sistemerà un problema che si manifesta quando si gioca su PS5. Sostanzialmente verrà eliminato lo sfarfallio di alcuni elementi grafici, non proprio piacevole da guardare.

Considerate che stiamo parlando di un gioco ormai vecchiotto, che oltretutto non gira nativamente sull'ultima console di Sony, ma solo in retrocompatibilità. Questo per dire che qualche problema può starci in questo caso. Un plauso a Ubisoft per aver comunque voluto risolverlo.

Ovviamente la patch 1.53 non aggiungerà alcun contenuto ad Assassin's Creed Syndicate. Diciamo che si tratta più che altro di un aggiornamento di manutenzione.

Assassin's Creed Syndicate fu pubblicato nel 2015 e segnò di fatto la fine dell'impostazione classica per il franchise, che con il capitolo successivo, Assassin's Creed Origins, virò verso l'attuale struttura da gioco di ruolo d'azione, mantenuta da tutti gli ultimi capitoli maggiori. Fu anche uno degli Assassin's Creed meno venduti dell'epoca, anche se con il tempo ha guadagnato una certa fama tra i fan del franchise, che lo hanno riscoperto. Probabilmente all'epoca c'era solo un po' di stanchezza per una formula che andava avanti da innumerevoli capitoli.