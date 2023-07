Atlas Fallen: svelati i requisiti per PC dell'action di Deck13

Il team di sviluppo di Deck13 ha svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Atlas Fallen, che trovate di seguito.

Fortunatamente in questo caso sono stati indicati anche i target di risoluzione, framerate e preset grafico, il che ci permette di avere un quadro più chiaro. Per raggiungere i 60 fps in 1080p con il preset "Very High" sarà necessario un processore i7-9800x o un Ryzen 5 3600 e una scheda grafica GTX 1070ti o un RX 5700.

Tutto sommato sembrano requisiti abbordabili, ma sarebbe stato sicuramente utile avere informazioni anche sui componenti consigliati per le risoluzioni 2K e 4K.