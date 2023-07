Xbox contro CMA: Microsoft potrebbe accettare un 'piccolo scorporo' per far passare l'acquisizione

Microsoft ha vinto la causa contro l'FTC, ma rimane un altro grosso ostacolo da superare per concludere l'acquisizione di Activision Blizzard, ovvero il blocco imposto dalla CMA britannica, con la quale potrebbe però trovare l'accordo sulla base di un "piccolo scorporo", in base a quanto riferito nelle ore scorse.

La vittoria contro l'FTC, la quale sembra voglia ricorrere comunque in appello, non rappresenta ancora il via libera totale per l'acquisizione, anche se si tratta sicuramente di un passo molto importante. Il fatto che, in pratica, solo la CMA del Regno Unito rimanga a opporsi ufficialmente contro l'acquisizione è certo un caso piuttosto particolare, su cui entrambe le parti dovranno tornare per accordarsi.

In effetti, già nelle ore scorse la CMA ha riferito di essere aperta al dialogo per riformulare un accordo in grado di eliminare i dubbi relativi al rischio di monopolio collegati dall'antitrust britannica, in particolare per quanto riguarda il nascente mercato del cloud gaming.

Secondo David Faber della CNBC, Microsoft e la CMA si sarebbero accordati in seguito oa un "piccolo scorporo" che la compagnia di Redmond dovrà effettuare sugli asset di Activision Blizzard per poter concludere l'acquisizione, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo e non sono state fornite ulteriori informazioni su questa presunta soluzione.