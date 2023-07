Microsoft vs FTC: per il giudice Nintendo Switch compete con PS5 e Xbox Series X|S

Nel verdetto in cui è stata negata l'ingiunzione preliminare sull'acquisizione di Activision Blizzard, il giudice Jacqueline Scott Corley afferma di essere arrivata alla conclusione che Nintendo Switch compete nello stesso mercato di Xbox e PlayStation, che di fatto era uno dei temi principali della strategia legale dell'FTC per cercare di bloccare la manovra di Microsoft.

Durante la diatriba legale delle scorse settimane, infatti l'FTC ha più volte cercato di convincere la corte che Nintendo Switch per via delle sue caratteristiche hardware e pubblico di riferimento, compete in un segmento di mercato differente da quello di PS5 e Xbox Series X|S. Al contrario, Phil Spencer e i legali del colosso di Redmon hanno tentato di dimostrare il contrario e il giudice sembra essere d'accordo con loro.