Nintendo Switch non compete con Xbox e PlayStation anche secondo Jim Ryan di Sony

Secondo Jim Ryan, il capo di Sony Interactive Entertainment, Nintendo Switch non rappresenta un concorrente diretto delle console PlayStation e Xbox, in linea con la tesi portata in aula dall'FTC nella causa legale con Microsoft per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard.

Alle domande dell'avvocato del colosso di Redmond, Ryan ha riferito che "Nintendo partecipa in un segmento di mercato differente rispetto a Xbox e PlayStation". Alla richiesta di elaborare in maniera più chiara questo pensiero, ha aggiunto:

"La tecnologia hardware di Nintendo è di natura molto meno sofisticata rispetto a PlayStation e Xbox. Il suo hardware (Switch) viene venduto a un prezzo più conveniente e il suo target di pubblico è più giovane", ha detto Ryan.

Come accennato in apertura, anche i legali dell'FTC affermano che Switch non compete nello stesso mercato di PlayStation e Xbox in quanto propone hardware e performance molto differenti. Una tesi che serve per sostenere il fatto che, al contrario di Sony, Nintendo non subirà contraccolpi nel caso l'acquisizione di Activision Blizzard andasse in porto. Phil Spencer di Microsoft ha riferito di non essere d'accordo, in quanto comunque Switch occupa lo stesso settore del mercato e ospita contenuti di terze parti simili o identici di PlayStation e Xbox.

Nella stessa deposizione, Jim Ryan ha parlato anche di Xbox Game Pass, che a suo avviso non è apprezzato dall'unanimità dei publisher, e dell'esclusività di Redfall e Starfield su Xbox.