Starfield e Redfall: per Jim Ryan il fatto che siano esclusive Xbox non è anticoncorrenziale

Il fatto che Starfield e Redfall siano esclusive Xbox non rappresenta una minaccia alla competitività nel mercato console. A dirlo è stato Jim Ryan, il boss di Sony PlayStation, durante una deposizione per la causa legale tra Microsoft e l'FTC statunitense in merito all'acquisizione di Activision Blizzard.

Alla domanda se vede come deleterio il fatto che Microsoft abbia trasformato Redfall in un'esclusiva Xbox, Ryan ha risposto: "Non mi piace, ma fondamentalmente non ho niente da ridire".

Una risposta praticamente identica è stata data anche quando è stato riproposto lo stesso quesito per Starfield: "Non mi piace, ma non lo considero anticoncorrenziale".

Tuttavia, nella stessa deposizione, il boss di SIE, ha spiegato che si aspettava che Starfield, Redfall e anche il gioco di Indiana Jones di MachineGames (recentemente confermato come un'esclusiva Xbox) sarebbero arrivati anche su console PlayStation, in quanto Zenimax prima dell'acquisizione è stato un publisher multipiattaforma.

"Penso che praticamente tutti i giochi Bethesda fossero multipiattaforma prima dell'acquisizione", ha riferito Ryan.

Questi sono solo alcuni dei tanti dettagli interessanti relativi all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e la rivalità con Sony nel mercato console che stanno emergendo in queste ore. Ad esempio, abbiamo scoperto che il colosso di Redmond stava valutando l'acquisizione di Sega e Bungie per far crescere il Game Pass.