Microsoft, spunta una lista degli studi indicati per una possibile acquisizione

A quanto pare Microsoft ha stilato una lista degli studi indicati per una possibile acquisizione e il documento è spuntato online, casualmente nel mezzo dell'udienza che vede la casa di Redmond contrapposta alla FTC in merito all'acquisto di Activision Blizzard.

L'azienda non considerava soltanto Bungie e SEGA per spingere Xbox Game Pass, insomma, ma aveva adocchiato diversi team di sviluppo in base alle loro caratteristiche e ai punti di forza, in attesa di fare la propria mossa.

L'elenco preparato da Microsoft degli "studi da tenere d'occhio" include:

A44

Bonfire Studios

Counterplay Games

Dreamhaven

Ember Lab

Facepunch Studios

Fatshark

Ghost Ship Games

Hazelight Studios

Heart Machine

Hello Games

Moon Studios

Mundfish

Proletariat

Striking Distance Studios

Team Cherry

Ovviamente alcuni nomi spiccano sugli altri: abbiamo il Team Cherry di Hollow Knight, Striking Distance Studios di The Callisto Protocol, naturalmente Moon Studios della serie Ori, Mundfish che ha appena realizzato l'ottimo Atomic Heart, Hello Games con il suo No Man's Sky e poi ancora Hazelight Studios di Josef Fares ed Ember Lab, gli autori di Kena: Bridge of Spirits.

C'è davvero tanta qualità in questa selezione, e la cosa interessante è che non si tratta probabilmente di un capitolo chiuso, bensì di una lista ancora attiva, che potrebbe produrre nuove acquisizioni in futuro.