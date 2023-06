Indiana Jones è un progetto che Todd Howard ha provato a realizzare per un decennio

Todd Howard di Bethesda ha provato per dieci anni a concretizzare Indiana Jones, gioco attualmente affidato a Machinegames, gli stessi della serie Wolfenstein. A scriverlo nero su bianco è stato Pete Hines, il capo di Bethesda, in un'email inviata al capo della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer e a Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios.

Hines si spinto anche oltre, affermando che chiunque abbia letto il pitch del gioco abbia poi espresso la voglia di giocarci subito.

L'email, risalente al 2021, è emersa tra i documenti presentati al processo che vede contrapposte Microsoft e la Federal Trade Commission, l'organo antitrust USA, per l'acquisizione di Activision Blizzard, in cui possiamo leggere anche il nome di lavorazione di Indiana Jones: "Project Relic è un gioco originale di Indiana Jones (non collegato ai film) sviluppato da Machinegames, con Todd Howard come produttore esecutivo, che ha provato a farlo realizzare per più di dieci anni. Se non lo sapete, Todd potrebbe essere uno dei più grandi fan di Indiana Jones del pianeta. Non sto esagerando nemmeno un po'. Chiunque abbia visto il pitch ha detto subito: "O mio dio, devo giocarci subito." Sarà fantastico e pensiamo che la reazione all'annuncio sarà incredibile."

A questo punto siamo curiosi anche noi di poterci giocare o, quantomeno, di saperne qualcosa di più al più presto, visto che dopo l'annuncio Indiana Jones è sparito dai radar..

Come recentemente svelato, Indiana Jones sarà un titolo esclusivo per PC e Xbox Series X/S, disponibile dal lancio anche su Game Pass.