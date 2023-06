The Crew Motorfest e funzionalità Collection Import, nuovi dettagli il 29 giugno

The Crew Motorfest sarà protagonista il prossimo 29 giugno alle 18.00 di uno speciale showcase in cui verranno rivelati anche nuovi dettagli sulla funzionalità Collection Import, pensata appunto per consentire agli utenti di importare i propri veicoli nel nuovo episodio della serie.

In uscita il 14 settembre, The Crew Motorfest ci consentirà di esplorare il suggestivo open world dell'isola hawaiiana di O'ahu e prendere parte a tutta una serie di sfide differenti, basate non solo sulla velocità ma anche sulle acrobazie e la spettacolarità.

Lo sblocco di nuovi veicoli rappresenta da sempre un aspetto importante dell'esperienza di The Crew, e proprio per questo nel prossimo capitolo sarà presente la funzionalità Collection Import per dare modo ai giocatori di importare le proprie vetture e continuare dunque a utilizzarle.

Qualche giorno fa abbiamo provato The Crew Motorfest in anteprima e lo spettacolo offerto dal nuovo scenario ci è sembrato davvero suggestivo, sebbene il gioco in sé manchi un po' di personalità.