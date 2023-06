C'è stato un periodo nel quale i racing game hanno provato a trasformarsi in MMO. La prima a provarci forse fu Electronic Arts con il progetto Need For Speed World ed andò male, poi più avanti nel tempo iniziarono ad arrivare progetti più focalizzati, ibridi anche interessanti. Due serie emersero tra i diversi tentativi: Test Drive Unlimited e The Crew. Soprattutto quest'ultimo, è riuscito a costruirsi una buona schiera di appassionati che lo hanno seguito già per due iterazioni. Ora, però, cambia tutto o quasi, The Crew Motorfest ha preso chiaramente ispirazione da uno dei giochi che meglio ha saputo unire online e single player: Forza Horizon di Playground Games.

Hawaii per sempre

The Crew Motorfest: sarà possibile guidare tanti diverse tipologie di autovetture

L'ispirazione è chiara, chiarissima e in fondo che male c'è dare a chi non è dentro l'ecosistema Xbox qualcosa di analogo, offrendo agli utenti Microsoft comunque un'alternativa. The Crew Motorfest riprende quindi il tema del festival automobilistico e restringe la sua mappa alle sole Hawaii, scelta che appoggiamo in pieno visto l'effetto "Cruise'n USA" non proprio gradevole del precedente gioco. Questo, infatti, significa una mappa altrettanto grande, ma dall'estensione più naturale e realistica, senza quindi passare dal Texas al Missouri dopo tre curve come in passato. Non sarà una novità che stravolge il gameplay, ma non è di poco conto.

Durante la Summer Game Fest, dopo lo showcase di Ubisoft, abbiamo anche avuto l'opportunità di passare un po' di tempo con il gioco, per la precisione più di un'ora di gare saltando da una modalità all'altra. Test è durato molto più di quanto preventivato e non per la particolare solerzia del ragazzo del team che mi ha seguito durante la prova, bensì perché divertendomi avevo perso la cognizione del tempo. The Crew Motorfest è un gioco allegro e avvincente, nonostante i suoi valori produttivi non siano proprio stellari. Ci è invece piaciuto molto il modello di guida che rispetto ai precedenti The Crew lavora molto meglio nella distribuzione dei pesi, come nella risposta al tipo di terreno su cui staremo sfrecciando. Rimane un gioco votato alla semplicità, ma ora è possibile sentire meglio la macchina e questo aggiunge un ulteriore strato di divertimento.