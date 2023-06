Persona 3 Reload anche su Nintendo Switch? Il gioco è apparso nei listini di alcuni rivenditori

Forse anche i possessori su Nintendo Switch potranno giocare a Persona 3 Reload. Infatti, alcuni rivenditori hanno aggiunto a listino questo rifacimento anche per la console portatile della grande N.

Come segnalato da NintendoLife, nello specifico la versione Nintendo Switch è apparsa la scorsa settimana nel listino del retailer spagnolo xtralife con tanto di possibile boxart, mentre poche ore fa anche nel noto negozio online PlayAsia.

Chiaramente questo non conferma nulla e dunque prendete questi avvistamenti con le pinze. Al momento infatti fanno fede i dettagli ufficiali condivisi da Atlus, che ha confermato Persona 3 Reload solo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass.

Detto questo non possiamo escludere a priori che la compagnia giapponese abbia deciso di rinviare l'annuncio di una versione Nintendo Switch a un secondo momento. A tal proposito ricordiamo che secondo il giornalista e insider videoludico Jeff Grubb, a luglio potrebbe arrivare un nuovo Nintendo Direct e se ciò venisse confermato sarebbe sicuramente una vetrina perfetta per il gioco. Staremo a vedere.