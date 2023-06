Final Fantasy 16: tanti dettagli su Nuova Partita+, modalità Final Fantasy e Ultimaniac

Tramite un articolo e un video pubblicato da IGN, il director Hiroshi Takai e il combat director Ryota Suzuki hanno svelato tanti dettagli sulla Nuova Partita+ di Final Fantasy 16 e le nuove sfide che attendono i giocatori una volta raggiunti i titoli di coda con la modalità Final Fantasy e Ultimaniac.

Come sappiamo già da tempo, una volta completata la campagna di Final Fantasy 16 nel menu principale verrà sbloccata l'opzione Nuova Partita+. Selezionandola ricomincerete da capo l'avventura, ma mantenendo i progressi fatti in precedenza.

Sbloccherete anche il nuovo livello di difficoltà "Final Fantasy" che propone una sfida molto più alta per i giocatori, aumentando la forza dei nemici, il loro posizionamento nel corso del gioco e anche il loro comportamento in battaglia. Nel video ad esempio possiamo vedere come in una delle aree iniziali del gioco i livello dei nemici è nettamente più alto e la loro configurazione è completamente differente e a quanto pare questo vale anche per boss e miniboss. Tutti accorgimenti che dovrebbero aumentare la rigiocabilità e la longevità di Final Fantasy 16, perlomeno per chi si vuole mettere alla prova.

Per compensare la maggiore forza dei nemici, attivando la modalità Final Fantasy il livello massimo raggiungibile da Clive salirà a 100 e durante il corso della partita sarà possibile anche forgiare l'arma leggendaria "Ultima Weapon" che probabilmente si rivelerà essenziale per gli scontri più ardui.

Ma non è finita qui. I giocatori infatti potranno potenziare le armi ulteriormente superando i limiti della prima partita e una volta raggiunto il massimo potenziale queste cambieranno nome; sarà possibile sintetizzare accessori migliorati, aggiungendo un nuovo grado di personalizzazione; sarà possibile accedere alle classifiche online con punteggi dell'Arcade Mode, la modalità che permette di ripetere determinati stage del gioco; tutta la parte iniziale del gioco potrà essere saltata piè pari, così come tutti le cutscene.

Non vi basta? Allora sappiate che Final Fantasy 16 ha in serbo per voi un'ulteriore livello di difficoltà chiamato Ultimaniac, che stando alle parole degli sviluppatori metterà davvero a dura prova anche i giocatori più abili.

"È così difficile che non sono neppure sicuro che io stesso riuscirei a completarla", ha ammesso Takai. "Ma se siete degli inguaribili fan degli action, potrebbe essere una sfida che apprezzerete".

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 debutterà nei negozi il 22 giugno 2023 su PS5. Alcune copie in realtà stanno già circolando e per questo motivo Square Enix ha chiesto ai giocatori di non fare spoiler.