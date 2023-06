Final Fantasy 16: Square Enix chiede ai giocatori di non fare spoiler

Come abbiamo riportato in precedenza sulle nostre pagine, stanno già circolando le prime copie fisiche di Final Fantasy 16, il che significa che c'è il rischio di incappare in quale anticipazione su trama e contenuti prima del lancio ufficiale, in programma per il 22 giugno 2023. A tal proposito, poche ore fa Square Enix ha pubblicato un post, in cui chiede ai giocatori di non fare spoiler sul gioco prima del tempo e promette che farà di tutto per rimuovere dalla rete immagini e video compromettenti.

"Siamo a conoscenza che sta circolando un piccolo numero di copie fisiche di Final Fantasy 16. Stiamo investigando approfonditamente su queste acquisizioni illegittime e stiamo agendo per limitarle in vista del lancio ufficiale del gioco fissato per il 22 giugno", recita il post.

"Per coloro che hanno ricevuto una copia prima del lancio, chiediamo gentilmente di non condividere nessun aspetto del gioco, incluse immagini, video e livestream fino a dopo il lancio ufficiale di Final Fantasy 16. La nostra priorità è di assicurare che l'esperienza del gioco completo non venga rovinata per i nostri fan. E per fare ciò rimuoveremo qualsiasi immagine, video o livestream pubblicata prima del lancio."

"Chiediamo la vostra assistenza e cooperazione in questa settimana finale prima del lancio. Siamo quasi al 22 giugno, e non vediamo l'ora che assaporiate l'esperienza del gioco completo nel modo in cui il team di sviluppo lo ha pensato."

Per quanto l'impegno di Square Enix nel rimuovere dalla rete quanti più video e immagini possibili sia apprezzabile, difficilmente potrà arginare tutti gli spoiler, quindi come al solito vi suggeriamo di stare alla larga da social come Twitter e YouTube nei prossimi giorni se non volete rovinarvi alcuna sorpresa.